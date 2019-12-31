دمرت بلادها.. محمد صبحي: الشعوب العربية قدمت أوطانها لأعدائها على طبق من ذهب..فيديو

قدم الفنان الكبير محمد صبحي التهنئة للشعب المصري والعالم كله بالعام الميلادي الجديد، مؤكدا أنه يتمنى أن يكون العام القادم لاستكمال الإنجازات التي تمت على أرض الواقع خلال السنوات الماضية.



وأضاف محمد صبحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء الورد عبر فضائية المحور أنه يختلف مع من يقول أن عام 2019 هو عام صعب ، مشيرا إلى أن هذا العام كان هناك تحديات وحققنا إنجازات كبيرة على كل المستويات.



ووجه الفنان الكبير رسالة لشعب مصر بأن ينتظروا الآمال الكبيرة والأحلام، مؤكدا أنه لا قيمة للسعادة والبهجة في وطن مكسور، إنما عندما يكون الوطن قوي وينعش بالأمن والأمان ستكون البهجة والسعادة مضاعفة.



وأشار محمد صبحي إلى أنه يدعو الله بأن يفرج الهم عن الشعوب العربية العظيمة التي عانت أكبر معاناة خلال السنوات الماضية فالشعوب في حالات كثيرة هي من قامت بتدمير أوطانها وقدمت لأعدائنا دولها على طبق من ذهب أكثر مما يتمنوه وأتمنى عودة سوريا واليمن وليبيا .



وقال الفنان الكبير محمد صبحي أن البعض يدعي أنهم ينقذون ليبيا ويريدون حرق مصر، مؤكدا أننا كشعب يجب أن نعي ذلك والشعب المصري معتاد على أن يقف ضد أي عدو يمس الدولة أو رجالها.



وتابع الفنان الكبير محمد صبحي أن مسرحية "خيبتنا" هي تنبأ لما يحدث في ثورات الربيع العربي وتم كتابتها في عام 2004 والجملة التي خرجنا بها جميعا من هذه المسرحية هي " احنا نجاه للوطن والوطن لينا نجاه" ونحن بدون الوطن لا قيمة لنا والوطن بدوننا لا قيمة لنا.