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فن

تامر حسني يهنئ جمهوره بالعام الجديد بفيديو من على برج خليفة ويصدر تحديا عالميا على موقع تيك توك

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:01 م
تامر حسني
تامر حسني
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مصطفى كرم
شارك الفنان تامر حسني جمهوره بفيديو جديد له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعد اختيارية من قبل منصة تيك توك العالمية كأفضل واجهة عربية لقيامة بأول تحدي عربي وعالمي لتحقيق 5 امنيات لجمهوره من أعلى برج خليفة بدبي.

ونشر تامر حسني أول فيديو على حسابه في "تيك توك" متمنيًا لقاعدة محبينه الضخمة والمتزايدة دوام النجاح، كجزء من تحدي #أمنية 2020. وشجّع المستخدمين على التعليق على هذا الفيديو بأمنياتهم الخاصة والعامة لعام 2020، واعدًا بتحقيق أمنيات 5 معجبين في جميع أنحاء العالم من خلال حدث وهو الأول من نوعه، وهو عرض التحدي مباشر على برج خليفة بدولة الإمارات.

وقال تامر حسني: "سعيد باختياري من قبل الجمهور الدولي المشارك في تيك توك فهي منصة محبوبة من الملايين لما تقدمه من فيديوهات مرحة. وآمل في تقديم فيديوهات ملهمة وإيجابية. كما أنني متحمس لبدء العام الجديد بأول تحدي عالمي لي من خلال بث روح الطموح والحلم مع بداية عام جديد بنيّة تمني السلام النجاح والتقدم والازدهار لكل العالم بأمنيتين الأولى شخصية والثانية عامة".

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني هو فيلم "الفلوس" سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.
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