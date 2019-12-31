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محافظات

حركة تنقلات محدودة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء في الدقهلية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:27 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
أصدر اليوم الثلاثاء الدكتور أيمن مختار محافظ  الدقهلية القرار  رقم ٥٨٤ لسنة ٢٠١٩  بحركة تنقلات محدودة بين نواب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وشمل القرار  نقل كريمة صديق عبد الغفار من نائب رئيس مركز ومدينة نبروة إلى نائب رئيس حى شرق المنصورة و مدحت يس السعيد خلاف من رئيس الوحدة المحلية لقرية إخطاب بمركز أجا إلى نائب رئيس حى شرق المنصورة و عبد المنعم يوسف عبد المنعم من  مدير الشئون الإداريه بمركز ومدينة دكرنس  إلى نائب رئيس مركز ومدينة المطريه.

كما شمل القرار  نقل سكينه أحمد جلال الحسينى  من وكيل ادارة مشروعك بمركز ومدينة دكرنس إلى نائب رئيس مركز ومدينة منية النصر واحمد مبارك  محمد ربيع نجم من رئيس الوحده المحلية لقرية ميت الكرما بمركز طلخا الى نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس .

وشمل قرار المحافظ ايضا نقل محمد احمد صابر رضوان  من مدير جهاز ١٥ مايو بجمصه الى نائب رئيس مدينة محلة دمنة والغاء ندب محمد انور على احمد من العمل نائب رئيس حى شرق المنصورة وعودته لعمله  الاصلى بمركز ومدينه طلخا بوظيفه تعادل وظيفته وفقا لحاجة العمل .

ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية أن حركة التنقلات التي أجريت اليوم لنواب رؤساء المراكز والمدن لضخ دماء جديدة من الشباب ممن يتمتعون بالكفاءة والنشاط ليكونوا معاونين لرؤساء المدن والأحياء علي النهوض بمستوي الخدمة المقدمة للمواطنين علي مستوى مراكز ومدن المحافظة .

وأضاف أن عام 2020 هو عام تمكين الشباب من القيادة في جميع مؤسسات الدولة من اجل النهوض بمستوي الجهاز الإداري للدولة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
حركة تنقلات محدودة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء في الدقهلية
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