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منوعات

نام فمات | يوتيوبر مشهورة تنشر صورا مأساوية لوفاة رضيعها أثناء توديعه بالدموع

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:04 م
صدى البلد
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أحمد شريف
اعلنت اليوتيوبر البريطانية الشهيرة "بورين ليتش" عن وفاة رضيعها البالغ من العمر ثلاثة اشهر بعد أيام من العثور عليه جثة هامدة بعد أن دخل في سبات عميق في عشية عيد الميلاد.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" كشفت المدونة البالغة من العمر 29 عامًا عن خبر وفاة ابنها الرضيع عبر صفحتها الشخصية بموقع انستجرام يوم الجمعة الماضية، حيث أجبرت على الرد على المتصيدين الذين شككوا في نواياها في أعقاب المأساة.

ونشرت ليتش ، التي لديها ثلاثة أبناء آخرين وابنة من زوجها جيف ، سلسلة من الصور المحزنة وهي بجانب ابنها الصغير في المستشفى.

ولم يتضح بعد سبب وفاة رضيع اليوتيوبر الشهيرة وجعله لا يستجيب للحياة، حيث أوضحت الأم أنه توقف عن التنفس حين كانت بمنزل أحد أقربائها يوم عيد الميلاد.

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