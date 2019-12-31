للدفع بالكوادر المؤهلة.. محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات بالإدارات الهندسية

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم (1507) لسنة 2019 بشأن حركة محليات لمهندسي الإدارات الهندسية بنطاق المحافظة، حيث شملت الحركة.





ندب كل من المهندسة مروة عاصم محمد جمال محمود من مركز ومدينة قويسنا للعمل بمركز ومدينة بركة السبع.





والمهندس تامر بكري أحمد فرج من مديرية الإسكان والمرافق للعمل بمركز ومدينة تلا.





والمهندس عبد العزيز شحاته عبد العزيز شنب من مديرية الإسكان والمرافق للعمل بمركز ومدينة شبين الكوم.





والمهندس عماد عبد الحكيم عبد السميع مرسي من مركز ومدينة الباجور للعمل بمركز ومدينة منوف.





والمهندس رضا عزت عبد الهادي عبد الجليل من مديرية الإسكان والمرافق للعمل بمركز ومدينة منوف.



