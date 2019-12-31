بلالين ومشروبات ساخنة.. صيدلة الأزهر تتزين لاستقبال الطالبات في الامتحانات

تستعد كلية الصيدلة بنات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بتزيين الكلية بالبلالين لاستقبال الطالبات وتقديم المشروبات الساخنة للطالبات من الصباح الباكر للتغلب على برودة الشتاء قبل دخول اللجان.





ويعد هذا الاستقبال عادة بدأتها عميدة الكلية الدكتورة أماني عبدالله الشريف من العام الماضي، ويشارك هذا العام الخريجات الجدد في استقبال الطالبات وتوزيع التمر عليهن وإضفاء جو من البهجة والتفاؤل بالكلية.





وأكدت الدكتورة أماني الشريف حرص أسرة الكلية على توفير جميع سبل الراحة لبناتها الطالبات لأداء الامتحانات في يسر وهدوء، والمتابعة المستمرة لضمان أدائها على أكمل وجه.





وأصدرت جامعة الأزهر ، تعليمات هامة للطلاب أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع الكليات.









وأكدت الجامعة، أنه ينبغي على جميع الطلاب والطالبات اصطحاب الكارنيه الذي يفيد انتسابه لكلية من كليات الجامعة، وكذلك عدم ارتداء ملابس غير لائقة مثل البناطيل الممزقة وحلقة القزع للشباب، والبلوزة الضيقة والشيفون للبنات.

كما نبهت الجامعة، على جميع الطلاب والطالبات، بضرورة الالتزام بميعاد بدء اللجنة، ويلتزم كل طالب بالمكان المخصص له في اللجنة طوال فترة الامتحان، علاوة على عدم حيازة الموبايل وأي وسائل أخرى تساعد على الغش داخل اللجنة.





كما ينبغي التأكد من أن رقم الإستمارة أعلى يسار ورقة الإجابة موحد داخل اللجنة، والتأكد من أن استمارة الإجابة مختومة نصف الختم عليها والنصف الآخر على التكت، وكذلك التأكد أن استمارة الإجابة بها دبوسين، وعدد أوراق استمارة الإجابة موحد داخل اللجنة.





كما ينبغي التأكد من أنه لا يوجد قطع بأی ورقة في استمارة الإجابة، وكتابة البيانات كاملة على الجزء المخصص لبيانات الطالب وأعلى الورقة، وكذلك التأكد من صحة ووضوح الاسم ورقم الجلوس على المكان المخصص لهم.





ونبهت الجامعة من عدم الضغط على القلم أثناء كتابة البيانات، وعدم كتابة أي شيء على ورقة الأسئلة، وعدم كتابة أي شئ في ورقة الإجابة إلا ما يطلب في ورقة الأسئلة، وعدم كتابة أي شيء في الصفحة الأولى والأخيرة لورقة الإجابة (الغلاف).





كما ينبغي الكتابة بالقلم الجاف الأزرق ويحظر الكتابة بأي لون آخر سوى الأزرق، والرسومات تكون بالقلم الرصاص، مع عدم إستخدام الكوريكتور ( المزيل ) في ورقة الإجابة لأي سبب .



