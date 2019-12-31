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في ذكرى الاستقلال.. البرهان: تأهيل القدرات العسكرية وتماسك المنظومة الأمنية.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:54 م
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان
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كـريـم الـخـطـيـب
قال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، إن السودان يسعى إلى عودة البلاد بقوة إلى دورها الفاعل في العالم أجمع بالتزامهم في كافة المواثيق والعهود الدولية وحقوق الإنسان.

وأضاف «عبد الفتاح البرهان»، خلال كلمته بمناسبة ذكرى الإستقلال، أن احترام المبادئ الأساسية للصداقة شيء أساسي والتعاون فضلا عن المساهمة الفاعلة للاستقرار والأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى أن الهدف هو العلاقات المتوازنة مما يحقق الاحترام والمنافع المتبادلة.

وقدم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، التحية والشكر لدول الجوار والأشقاء والأصدقاء الذين ساندوا السودان وظلوا يساندون الخرطوم حتى تعود السودان إلى دورها الطبيعي بين دول الاقليم والعالم.

وأوضح أن القوات المسلحة ظلت بمكوناتها المختلفة والأجهزة النظامية الأخرى سيظلون حارسا أمينا علي أمن وسلامة السودان، مؤكدا أن اليوم يحتفلون بذكرى الاستقلال لتجديد العهد بأن القوات المسلحة سوف تعمل على تأهيل القدرات وتماسك المنظومة الأمنية من الفتن وستكون عاصية في كل محاولات التشويه والاستقطاب.

وأشار إلى أن القوات المسلحة شريك اصيلا في الحفاظ ووحدة الصف الوطني لتجاوز المرحلة الصعبة، مستشهدا بمقولة اسماعيل الأزهري «ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻗﺪ ﺻﻤﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﻨﺎﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺼﻤﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ﻭﺳﻴﺼﻮﻧﻪ، ﻭﻣﺎﺩﺍﻣﺖ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻧﺎ فستمضي ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺰﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺪ الله هدينا وراعينا ومؤيدنا وناصرنا».

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