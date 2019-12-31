فلورنتينو بيريز: ريال مدريد المؤسسة الرياضية الأكثر شهرة في العالم

حرص رجل الأعمال الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، على تهنئة أعضاء وجماهير النادي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020، مُعربًا عن أمنياته بأن يحقق فريقا كرة القدم والسلة المزيد من النجاحات.



ريال مدريد لم يتمكن من تحقيق أي لقب في العام الجاري على صعيد كرة القدم، حيث أنهى الليجا في المركز الثالث، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر، وأقصي من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة.



وقال بيريز في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نريد أنّ يكون 2020 عامًا من النجاح، كما نعلم جميعًا، فريال مدريد شيء عالمي يوحد ملايين الأشخاص حول العالم".



وأضاف: "هذه تواريخ مميزة للغاية يجب ألا ننسى فيها أحد قيمنا الرئيسية، مثل التضامن، نحن فخورون بعمل التضامن الذي تقوم به مؤسسة ريال مدريد".



وواصل: "نحن في 80 دولة بجوار من هم في أشد الحاجة إلينا، وخاصًة الأطفال المعرضين لخطر الاستبعاد الاجتماعي".



وأكمل: "آمل في العام الجديد الصحة والعمل والسعادة للجميع، نريد أن يكون 2020 عامًا من النجاح والألقاب لفرق كرة القدم وكرة السلة لدينا".



وأنهى تصريحاته قائلًا: "سنضع في اعتبارنا دائمًا شعارنا المتمثل في عدم الاستسلام إطلاقًا، ومواصلة العمل بنفس الشغف، حتى يظل ريال مدريد المؤسسة الرياضية الأكثر شهر في العالم".