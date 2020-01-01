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اقتصاد

البورصة: أسواق المال تلعب دورا كبيرا لتحقيق التنمية المستدامة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:57 ص
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
أكد محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، أن أسواق رأس المال تلعب دورا كبيرا في تدعيم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الوصول إلى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد.

ذكر في تصريحات له، أنه من المقرر تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين البورصة وجامعة المنصورة ، لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف الاتفاقية والتنسيق ومتابعة التنفيذ طوال مدة سريانها.

أوضح أن إدارة البورصة تعمل مع كافة الأطراف لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية على نحو يسهم في زيادة تنافسية سوق مصر المالي كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للاقتصاد المصري.

وسبق لإدارة البورصة توقيع اتفاقية مع جامعة المنصورة لزيادة الوعي لدي طلبة الجامعات بمزايا وقواعد القيد بسوق المال ونشر الثقافة المالية حول الاستثمار و الإدخار طويل الأجل.
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