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رياضة

عصام الحضرى يهنئ متابعيه بالعام الجديد 2020

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:36 م
عصام الحضرى
عصام الحضرى
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محمد بدران
هنأ الحارس الدولى السابق عصام الحضرى جمهوره عبر حسابه على موقع "انستجرام" بمناسبة العام الجديد 2020


ونشر الحضرى مقطع فيديو له عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: " كل عام وانتم بألف خير و سنة جديدة سعيدة على كل الناس في مصر و العالم العربي و ربنا يحقق فيها كل الخير و الامنيات الطيبة للجميع يا رب"

يذكر ان عصام الحضري أصبح أكبر لاعب يشارك في نهائيات كأس العالم، وخاض آخر مباراة دولية له بقميص منتخب بلاده أمام السعودية في منافسات الدور الأول لمونديال "روسيا 2018"، وهو في سن 45 عاما و5 أشهر.

وكسر الحضرى رقم الحارس الكولومبي فاريد ماندراجون الذي تخطى سن 43 عاما حينما شارك مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل 2014.

وتصدى "السد العالي" لركلة جزاء نفذها اللاعب السعودي سالم الدوسري، ولكن بالرغم من ذلك خسر منتخب "الفراعنة" أمام نظيره الأخضر السعودي بهدف مقابل هدفين، وخرج من الدور الأول للمونديال.
عصام الحضرى يهنئ متابعيه بالعام الجديد 2020
عصام الحضرى يهنئ متابعيه بالعام الجديد 2020
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