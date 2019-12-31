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أخبار البلد

طقس أول أيام العام الجديد.. درجة الحرارة الصغرى 2 في سانت كاترين وسيوة و10 بالقاهرة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:48 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا، الأربعاء، أول أيام العام الجديد، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، قد تصل إلى مناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

ونستعرض لكم درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 10 17
شبين الكوم 09 17
طنطا 09 17
دمنهور 08 16
الإسكندرية 08 16
بلطيم 09 17
مطروح 09 16
السلوم 06 15
سيوة 02 15
بورسعيد 13 14
دمياط 13 16
الزقازيق 10 17
الإسماعيلية 11 17
السويس 11 17
العريش 07 17
رفح 08 16
رأس سدر 10 19
نخل 03 14
نويبع 14 20
طابا 06 16
كاترين 02 14
الطور 09 20
شرم الشيخ 15 21
الغردقة 10 21
مرسى علم 14 20
الفيوم 06 17
بنى سويف 06 17
المنيا 05 18
أسيوط 04 18
سوهاج 06 18
قنا 06 19
الأقصر 07 20
أسوان 08 20
أبوسمبل 12 20
الوادي الجديد 04 20
شلاتين 13 24
أبو رماد 12 24
حلايب 16 22
رأس حدربة 15 22
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