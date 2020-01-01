قطاع الأعمال: مشروع لتطوير نادي غزل المحلة

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن إعداد مشروع لتطوير نادى شركة غزل المحلة التابع للشركة القابضة للغزل والنسيج، موضحا أن المشروع يتضمن الاحتفاظ بكيان اجتماعي رياضي للعاملين، وتأسيس نادي رياضي اجتماعي منفصل لأعضاء جدد بنحو 10 آلاف عضوية جديدة من خلال تأسيس شركة مساهمة تمتلكها شركة المحلة.





أضاف في تقرير لعرض إنجازات الوزارة خلال عام مضي، أن النادي يتضمن تكوين شركة مشروع خاصة برياضة كرة القدم يتم إعطاؤها حق استغلال الاسم التجاري "نادي غزل المحلة" و حق الإنتفاع باستادها وملعب تدريب وبعض الغرف.



