قطاع الأعمال: مشروع لتطوير نادي غزل المحلة

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن إعداد مشروع لتطوير نادى شركة غزل المحلة التابع للشركة القابضة للغزل والنسيج، موضحا أن المشروع يتضمن الاحتفاظ بكيان اجتماعي رياضي للعاملين، وتأسيس نادي رياضي اجتماعي منفصل لأعضاء جدد بنحو 10 آلاف عضوية جديدة من خلال تأسيس شركة مساهمة تمتلكها شركة المحلة.
أضاف في تقرير لعرض إنجازات الوزارة خلال عام مضي، أن النادي يتضمن تكوين شركة مشروع خاصة برياضة كرة القدم يتم إعطاؤها حق استغلال الاسم التجاري "نادي غزل المحلة" و حق الإنتفاع باستادها وملعب تدريب وبعض الغرف.
وأوضح أنه تم إعداد كراسة الشروط لطرح الاستثمار بالمشاركة لإنشاء الشركة الخاصة بفريق الكرة، وجار طرح مسابقة لإعداد أفضل تصميم للموقع الحالى للنادى لإنشاء ثلاث كيانات منفصلة (نادى العاملين/ نادى خاص/ نادى فريق كرة القدم).