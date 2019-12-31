الأهلي الأفضل أفريقيا منذ بداية القرن الـ21 وترتيب الزمالك مفاجأة.. تفاصيل

تصدر النادي الأهلي تصنيف الأندية الأفريقية منذ بداية القرن الحالي وحتى نهاية عام 2019، وفقًا لنظام النقاط المتبع من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعدما استطاع الأهلي الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا أعوام 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013.





وحل نادي الزمالك في المركز السادس الذي توج خلال تلك الفترة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة عام 2002.





ووفقًا لصفحة "Africans Got Football" المختصة بالكرة الأفريقية بموقع "فيس بوك"، حل الأهلي المركز الأول، في تصنيف الأندية الأفريقية منذ بداية القرن الحالي وحتى نهاية عام 2019، وحل نادي مازيمبي الكونغولي في المركز الثاني.





وتوج مازيمبي خلال هذه الفترة بطلًا لمسابقة دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات أعوام 2009، 2010، 2015.





وجاء النجم الساحلي التونسي في المركز الثالث، فيما حل الترجي التونسي بطل النسختين الماضيتين من مسابقة دوري الأبطال بجانب عام 2011 فى المركز الرابع بالتصنيف.





وحل فريق الوداد البيضاوي المغربي في المركز الخامس متفوقًا على نادي الزمالك صاحب المركز السادس، ثم الصفاقسي التونسي في المركز السابع، وأنيمبا النيجيري في المركز الثامن، وفريق الهلال السوداني في المركز التاسع، وأسيك ميموزا الإيفواري في المركز العاشر.



