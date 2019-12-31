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حوادث

سقطت عليهم نخلة.. إصابة 6 أشخاص داخل ميكروباص بأسيوط

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:00 م
الميكروباص بعد سقوط
الميكروباص بعد سقوط النخلة عليه
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إيهاب عمر
أصيب 6 أشخاص إثر سقوط نخلة على سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها بقرية النواورة بمركز البداري في أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد ورود بلاغ من مستشفى البداري المركزي بوصول 6 أشخاص مصابين باصابات متفرقة.

بالانتقال والفحص وسؤالهم أقروا انهم خلال استقلالهم السيارة رقم 7829 ي ط ا، قيادة " سليمان، س، أ" سقطت عليهم نخلة أمام كوبري العمدة بمنطقة منشاة همام التابعة لمركز البداري مما ادى إلى إصابتهم باصابات متفرقه بالجسم
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