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أخبار البلد

اليوم .. صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:00 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد عبد المنعم
أعلنت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومكاتب البريد والبنوك اليوم الأربعاء الموافق الأول من يناير لما يزيد عن 8.28 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.22 مليار جنيه، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وأضافت "القباج"، أنه تم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

جدير بالذكر أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يزيد عن 3.36 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.76 مليار جنيه ، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي 6.06 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.28 مليون قائم بالصرف، فى حين يتم صرف 4.40 مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن 1.64 مليون قائم بالصرف.
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