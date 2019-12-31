نجاة 3 بأعجوبة من الموت المحقق .. فيديو

نجى عدد من المارة باسطنبول من الموت المحقق حين كادوا يسحقون أسفل ثلاثشجارات سقطت بشكل مفاجئ أثناء سيرهم بالشارع.



ووفقأً لصحيفة "ديلي ميل"، وقع هذا الحادث نتيجة برياح قوية في أكبر مدن تركيا يوم الاثنين ، والتي اقتلعت العديد من الأشجار وتسببت في دمار العديد من السيارات.



ويظهر الفيديو الصادم ثلاث رجال يسيرون في عرض شارع دارولزي في حي شيشلي بالمدينة التركية في حوالي الساعة 3.30 مساءً ، خلال هبوب رياح قوية ، لتسقط بشكل فاجئ ثلاث شجرات ضخمة بجوار المارة الثلاثة ، حيث كادوا يسحقون أسفلها.



ومن حسن الحظ نجى المارة الثلاثة بأعجوبة من الحادث بعد أن تمكنوا من تفادي وقوع الإشجار عليهم دون ان يصابوا بأذى.



