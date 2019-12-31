AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

نجاة 3 بأعجوبة من الموت المحقق .. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:33 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
نجى عدد من المارة باسطنبول من الموت المحقق حين كادوا يسحقون أسفل ثلاثشجارات سقطت بشكل مفاجئ أثناء سيرهم بالشارع.

ووفقأً لصحيفة "ديلي ميل"، وقع هذا الحادث نتيجة برياح قوية في أكبر مدن تركيا يوم الاثنين ، والتي اقتلعت العديد من الأشجار وتسببت في دمار العديد من السيارات.

ويظهر الفيديو الصادم ثلاث رجال يسيرون في عرض شارع دارولزي في حي شيشلي بالمدينة التركية في حوالي الساعة 3.30 مساءً ، خلال هبوب رياح قوية ، لتسقط بشكل فاجئ ثلاث شجرات ضخمة بجوار المارة الثلاثة ، حيث كادوا يسحقون أسفلها.

ومن حسن الحظ نجى المارة الثلاثة بأعجوبة من الحادث بعد أن تمكنوا من تفادي وقوع الإشجار عليهم دون ان يصابوا بأذى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أم تفادي صديقتها وتصطدم بسيارة مسرعة بدلا عنها .. فيديو

كنبة و3 كراسي يسقطون على رأس سيدة.. اعرف هل نجت منه أم لا

سقوط غريب لـ بقرة من السقف في مدرسة بنات بالسعودية.. صور

ترشيحاتنا

نام فمات | يوتيوبر مشهورة تنشر صورا مأساوية لوفاة رضيعها أثناء توديعه بالدموع

بسبب أحمد السقا .. نقل سليمان عيد إلى المستشفى بعد إصابته بحروق

وقع من طوله.. أحمد السقا يقتحم منزل متابع على إنستجرام فجرا سب أمه وزوجته.. فيديو

قبل انطلاقه رسميًا.. تفاصيل الموسم الثالث من The Voice Kids

هانى شاكر يدخل الأعلى مشاهدة بـ «أبويا»

أغرب 5 أسئلة وجهها الأجانب لأئمة مسجد الصحابة بشرم الشيخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل انطلاقه رسميًا.. تفاصيل الموسم الثالث من The Voice Kids

احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟

كيف احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بالعام الجديد 2020.. فيديو وصور