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دبي تبهر العالم باحتفالات العام الجديد.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:05 م
دبي تبهر العالم بالاحتفال
دبي تبهر العالم بالاحتفال بالعام الجديد
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البهى عمرو
عرضت قناة إكسترا نيوز بثًا مباشرًا من دبي، ورصدت القناة الاحتفال بالعام الجديد 2020، من أمام برج خليفة بدبي.

وتضمن الفيديو تجمع الآلاف من المواطنين أمام البرج لالتقاط الصور الجميلة.

ورصدت القناة الاحتفال فى أكثر من دولة بالعالم لرصد الاحتفال بالعام الجديد 2020.

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كلمتك_للسنة_الجديدة تزامنا مع قرب بداية العام الميلادي الجديد 202‪0

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

‏أنا داخل بستر والصحة 😂😂الحمدالله
‎#كلمتك_للسنة_الجديدة

‏إذا مصممين على كلمة سنة فلن تكون لكم سعيدة مثل ما تتمنون، لأن السنة في القرآن تعبر عن شقاء وجدب وأيام عسيرة، استبدلوا كلمة السنة بالعام لأنه يعبر عن الرخاء والسعادة. ‎#كلمتك_للسنة_الجديدة

‏دلعيني! ‎#كلمتك_للسنة_الجديدة

‏‎#كلمتك_للسنة_الجديدة
باقي يوم وندخل ‎#سنة_2020 حبيت أقولك
كل عام والله يديم ضحكتك ولا يمس قلبك حزن ولا يمس عيونك دمع ويديمك لكل شخص تحبه ويحفظك من كل شر.
كل عام وأنت بألف خير مقدما.
والله يجعل هالسنة بتحقيق أجمل مما تمنيت
إن شاء الله تكون سنة خير عليك سمو الأمير
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