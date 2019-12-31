شاهد .. ردة فعل مؤثرة لطفل حصل على هاتف آيفون في الكريسماس

قام طفل بعمر الـ 6 سنوات بردة فعل رائعة بعد أن تم إهداؤه هاتف آيفون في عيد الميلاد، في مشهد رائع استحسن قلوب آلاف رواد التواصل الاجتماعي.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، سقطت دموع الفرح ماكس نولز بعد أن فتح هدية عيد الميلاد المفاجئة أمام عائلته.



نشرت والدة الطفل الفيديو رد فعله ، التي تظهره فرحته الشديدة الهدية التي حصل عليها في عشية عيد الميلاد.



وشهود الفيديو المبهج لأكثر من 120 ألف مرة من قبل رواد التواصل الاجتماعي فور نشره على صفحة الفيس بوك.





