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فن

يبدأ تصويره من سيوة فبراير القادم| "الإسكندر الأعظم".. أحدث إنتاجات "Netflix" العالمية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:16 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
تبدأ شبكة Netflix العالمية تصوير مسلسلها الجديد Alexander the Great "الإسكندر الأعظم" للنجم البريطاني Ben Whishaw من مصر وتحديدا من واحة سيوة بالصحراء الغربية.

ووقع اختيار الشبكة العالمية على المخرج Jack holland لإخراج المسلسل الجديد، ومن المقرر أن يصل إلى القاهرة في الثالث والعشرين من يناير حتى السادس والعشرين من الشهر نفسه لإجراء بعض المقابلات والمعاينات.

ومن المقرر بدء التصوير فبراير القادم، على أن يكون بين واحة سيوة والمملكة المغربية.

وتعاقدت الشبكة مع عدد من الصناع المميزين في المجال الفني في مصر ومنهم المنتج الفني مجدي نور وخالد صفوت لتولي كافة الشئون الفنية على أن يشترك عدد من الممثلين المصريين الشباب خريجي ستوديو التمثيل الخاص بالفنان حسام داغر.
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