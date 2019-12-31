يبدأ تصويره من سيوة فبراير القادم| "الإسكندر الأعظم".. أحدث إنتاجات "Netflix" العالمية

تبدأ شبكة Netflix العالمية تصوير مسلسلها الجديد Alexander the Great "الإسكندر الأعظم" للنجم البريطاني Ben Whishaw من مصر وتحديدا من واحة سيوة بالصحراء الغربية.





ووقع اختيار الشبكة العالمية على المخرج Jack holland لإخراج المسلسل الجديد، ومن المقرر أن يصل إلى القاهرة في الثالث والعشرين من يناير حتى السادس والعشرين من الشهر نفسه لإجراء بعض المقابلات والمعاينات.





ومن المقرر بدء التصوير فبراير القادم، على أن يكون بين واحة سيوة والمملكة المغربية.



