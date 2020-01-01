تنمر مأساوي .. فتاة صغيرة تتعرض للضرب المميت على يد 4 مراهقات .. فيديو

كشفت لقطات صدامة تعرض طالبة بعمر 13 عامًا إلى هجوم عنيف أدى إلى نقلها إلى المستشفى نتيجة إصابتها بكسور في الرأس ومشاكل في التنفس، اثر الشجار العنيف.



يظهر مقطع الفيديو المروع ، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الفتاة المسكينة تسحل من قبل أربع فتيات مراهقات في متجر لقطع المفاتيح في وسط مدينة سترود ، كنت ، في 30 ديسمبر.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل، تطالب أسرة الفتاة المصابة بمعاقبة هؤلاء الفتيات، أثر تصرفهم العنيف انتجاه ابنتهم.



وأكد متحدث باسم شرطة كنت أن القوة بدأت تحقيقًا في الهجوم وتناشد الشهود بالتحدث إليهم والإدلاء بشهادتهم في الحادث



ويوضح الفيديو الفتاة الصغيرة وهي تتعرض للضرب المبرح على يد 4 فتيات اللاتي انهالوا باللكم والركل على جسد الفتاة الضعيف حتى سقطت مغشية على الأرض في مشهد مأساوي يبرز مدى التنمر القاسي الذي تعرضت له الطالبة.



