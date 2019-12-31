دعاء استقبال العام الجديد.. يوكل الله به ملكين يحرسان العبد

دعاء استقبال العام الجديد .. على المسلم أن يسأل الله تعالى أن يغفر جميع ذنوبه في العام الماضي، وأن يقوي ويثبت قلبه في السنة الميلادية الجديدة ، وأن يحقق كل ما يتمناه من أمور دينية ودنيوية.





تخصيص وقت معين للدعاء

تخصيص يوم معيَّن في السَّنَة بدعاءٍ معينٍ من أدعية الصالحين ومُجَرَّبَاتهم أو عبادةٍ معينةٍ أمرٌ جائزٌ شرعًا جرى عليه عمل المسلمين عبر القرون، ونص أهل العلم من مختلف المذاهب على مشروعيته، ما لم يُعتَقَد أنه سنّةٌ نبوية.

ونقل قول الإمام الحافظ القاضي عياض المالكي في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (4/ 520، ط. دار الوفاء): [وقوله "كلَّ سبت": فيه جواز تخصيص مثل هذا، وقد كره ابن مسلمة هذا مخافة أن يُظَنَّ أن ذلك سُنّةٌ له في ذلك اليوم، ولعله لم يبلغه هذا الحديث، وفيه أيضًا حجةٌ لجواز تخصيص الأئمة والصالحين بعض الأيام من الجمعة بنوع من القربات، أو بزيارة الإخوان، أو افتقاد بعض أمورهم، أو بجعله يوم راحته من أشغال العامة وإجمام نفسه، كان سبتًا أو غيره، مما لم يتمالأ الناس كلهم على هذا في يوم واحد فيظنه الجاهل سنة، ولعل مثل هذا هو الذى كره ابن مسلمة، وإن كان متقدمو شيوخنا كرهوا تخصيص ذلك الحكم بيوم معلوم، قالوا: ولكن إذا احتاج إلى ذلك من إجمام نفسه أو افتقاد ضيعته: فعَلَه؛ أي: وقتَ احتياجه].





دعاء بداية العام الجديد

«اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام" ، فإنَّ الشيطان يقول: قد آيسنا مِنْ نفسه فيما بقي، ويوكل الله به ملكين يحرسانه.





دعاء بداية العام

اللهم إن هذه سنةٌ جديدةٌ، فأسألك فيها العصمة من الشيطان، والقوة على هذه النفس الأمّارة بالسوء والاشتغال بما يقرّبني إليك يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا عماد من لا عماد له، يا ذخيرة من لا ذخيرة له، يا حرز من لا حرز له يا غيّاث من لا غيّاث له، يا سند من لا سند له، يا كنز من لا كنز له، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عزّ الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا مُنعم، يا مجمّل، يا مفضّل، يا مُحسن، أنت الذي سجد لك سواد الليل، ونور النهار، وضوء القمر، وشعاع الشمس، ودوّي الماء، وحفيف الشجر، يا الله، لا شريك لك .. اللّهم اجعلنا خيرًا ممّا يظنون،واغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنا بما يقولون.





دعاء العام الميلادي الجديد

حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم، آمنا به كلٌّ من عند ربنا، وما يذّكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهبّ لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب".

يا مقلب القلوب والأبصار ، يا مدبر الليل والنهار ، ويا محول الحال والأحوال ، حول حالنا إلى أحسن حال هذه سنة جديدة ، وأنت مالك الملك ، أسألك خيرها وخير ما فيها ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ، وأستكفيك مؤونتها و شغلها يا ذا الجلال والإكرام واجعلها سنة خير وبركة وفرح على جميع المسلمين .





اللهم اجعل عامنا الحالى عاما مختوما لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظه وانتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين اللهم عام جديد بلا حزن وبلا الم عام جديد بدون فقدان اهلي واحبتي عام جديد مليء بالسعاده مع من احب.





دعاء بداية العام مكتوب