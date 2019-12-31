أخبار الحوادث.. مهلة 48 ساعة لنقل موظفين للشهر العقاري.. جدة الطفل الأمريكي تتهم والده باختطافه

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
حررت جدة الطفل الأمريكي التي ادعت بعض المواقع الإخبارية اختفاءه بالقاهرة محضرا بقسم الشرطة ضد زوج ابنتها تتهمه فيه باختطاف الطفل.
تعرضت عربة أحد القطارات بمحطة كفر الزيات لحريق وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات، على خلفية نشوب حريق بإحدى عربات قطار (القاهرة – كفر الزيات) بمحطة كفر الزيات ، أثناء قيام قائده بعمل مناورة بالجرار.
طفل لم يبلغ عمره السابعة وقف علي بعد خطوات قليلة من شقيقته التي تناقلتها يد عشيق والدته كعروسة لعبة. توجه لها الضربة بعد الأخرى حتى استكان جسد الطفلة تماما.. بعد فترة قليلة أدرك الطفل أنهما داخل أروقة المستشفى ووالدته تحاول إقناع الأطباء أن ابنتها سقطت من الطابق الثالث أثناء لهوها ليصرخ معترفا: لا الراجل ده اللي موت أختي.
أقدم شاب بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية على الانتحار شنقا اليوم الثلاثاء إلا أنه تم إنقاذه ونقله للمستشفى في حالة إغماء.
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم، الثلاثاء، بحبس شخص لاتهامه بالاعتداء على العاملين بمستشفى قصر العيني الفرنساوي وإتلاف محتوياته، وذلك على خلفية وفاة مندوب إحدى شركات الشحن إثر طلق ناري على يد أحد الأشخاص بسبب خلافات سابقة.
أعدت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة خطة أمنية محكمة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة لما تشهده الملاهي الليلية والكازينوهات والكافيهات من إقبال عدد كبير من المواطنين.
لقي سائق، مصرعه، اليوم ، إثر احتراق سيارته بصورة مفاجئة أثناء سيره بطريق "العاشر – بلبيس" ، دائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بالشرقية، حيث انفجر خزان الوقود وخلال محاولته الفرار من السيارة للجهة الثانية صدمته سيارة مسرعة.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ توجيهاته بسرعة تنفيذ القرار رقم 3181 لسنة 2019 باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بقانون الخدمة المدنية لنقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك لسد العجز الشديد في الموثقين بمصلحة الشهر العقاري، وأمهل جميع الجهات والوحدات الإدارية التي يعمل بها الموظفون الجدد 48 ساعة لتنفيذ القرار.