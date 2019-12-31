أخبار الحوادث.. مهلة 48 ساعة لنقل موظفين للشهر العقاري.. جدة الطفل الأمريكي تتهم والده باختطافه

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:







حررت جدة الطفل الأمريكي التي ادعت بعض المواقع الإخبارية اختفاءه بالقاهرة محضرا بقسم الشرطة ضد زوج ابنتها تتهمه فيه باختطاف الطفل.

عقب مغادرة الركاب.. السيطرة على حريق بعربة قطار بكفر الزيات



تعرضت عربة أحد القطارات بمحطة كفر الزيات لحريق وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات ، على خلفية نشوب حريق بإحدى عربات قطار (القاهرة – كفر الزيات) بمحطة كفر الزيات ، أثناء قيام قائده بعمل مناورة بالجرار.

قلوب متحجرة.. البواب أمام الجنايات بتهمة تعذيب ابنة عشيقته حتى الموت.. وشقيق الضحية كشف المستور



طفل لم يبلغ عمره السابعة وقف علي بعد خطوات قليلة من شقيقته التي تناقلتها يد عشيق والدته كعروسة لعبة. توجه لها الضربة بعد الأخرى حتى استكان جسد الطفلة تماما.. بعد فترة قليلة أدرك الطفل أنهما داخل أروقة المستشفى ووالدته تحاول إقناع الأطباء أن ابنتها سقطت من الطابق الثالث أثناء لهوها ليصرخ معترفا: لا الراجل ده اللي موت أختي.

فى ليلة رأس السنة.. شاب يحاول الانتحار شنقا بالمطرية



أقدم شاب بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية على الانتحار شنقا اليوم الثلاثاء إلا أنه تم إنقاذه ونقله للمستشفى في حالة إغماء.

حبس المتهم بالتعدي على العاملين بمستشفى قصر العيني الفرنساوي



أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم، الثلاثاء، بحبس شخص لاتهامه بالاعتداء على العاملين بمستشفى قصر العيني الفرنساوي وإتلاف محتوياته، وذلك على خلفية وفاة مندوب إحدى شركات الشحن إثر طلق ناري على يد أحد الأشخاص بسبب خلافات سابقة.

قبل ساعات من احتفالات رأس السنة.. آداب الجيزة تؤمّن الملاهي الليلية والكازينوهات



أعدت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة خطة أمنية محكمة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة لما تشهده الملاهي الليلية والكازينوهات والكافيهات من إقبال عدد كبير من المواطنين.

هرب من احتراق سيارته فصدمته أخرى مسرعة..مصرع شخص بالعاشر من رمضان



لقي سائق، مصرعه، اليوم ، إثر احتراق سيارته بصورة مفاجئة أثناء سيره بطريق "العاشر – بلبيس" ، دائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بالشرقية، حيث انفجر خزان الوقود وخلال محاولته الفرار من السيارة للجهة الثانية صدمته سيارة مسرعة.

لـ سد العجز | رئيس الوزراء: مهلة 48 ساعة لنقل موظفين إلى مصلحة الشهر العقاري.. مستند