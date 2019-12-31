دبي تبهر العالم.. شاهد استعدادات دبي للاحتفال برأس السنة الميلادية

سويعات قليلة ويبدأ العام الميلادي الجديد حيث يتأهب الجميع للاحتفال به على طريقته الخاصة.. ومن ضمن هؤلاء مدينة دبي والتي تعد من أشهر مدن العالم احتفالا بتلك المناسبة حيث بدأت بلدية دبي تنفيذ كافة الأعمال الموكلة إليها في موقع الاحتفالات مع توجيه وإرشاد العمال بالتعليمات والإجراءات وخاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة وذلك بالتنسيق مع لجنة تأمين الفعاليات بالإمارة.





وتشارك 3 إدارات من البلدية في استعدادات الإمارة احتفالات رأس السنة الميلادية وهي: سلامة الغذاء، والصحة والسلامة العامة والنفايات، حيث وضعت خطة متكاملة لعمليات التنظيف وإزالة المخلفات الناتجة عن احتفالات رأس السنة الميلادية حيث جهزت فريق عمل متكاملًا مكونًا من 850 عاملًا ومتطوعًا لمتابعة تنظيف مواقع الفعاليات المرافقة لبرنامج احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.





وتقوم إدارة سلامة الغذاء بتكثيف جهودها الرقابية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية وتم تخصيص 12 مفتشًا يعملون على مدار الساعة في كافة مناطق الاحتفالات ب برج خليفة وفيستفال سيتي وبرج العرب وجزيرة النخلة بالإضافة إلى المراكز التجارية والفنادق المحيطة بمناطق الاحتفالات





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كما تم تخصيص فريق للبلاغات يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى الواردة على المؤسسات الغذائية أو الأغذية وفريق آخر مخصص لتلقي بلاغات الأمراض المنقولة عبر الغذاء "التسممات" يعمل بالتنسيق مع هيئة الصحة بدبي لضمان سلامة زوار مناطق الاحتفالات وكافة المراكز والمناطق الترفيهية بالإمارة.





وكانت لجنة تامين الفعاليات في دبي قد إستغرقت قرابة ستة اشهر لوضع خطة تأمين الإحتفالات ، حيث من المتوقع ان يصل الحضور الي مدينة دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية مليون و 600 الف .





كما تم تخصيص 600 إطفائي ومنقذ لتأمين 25 موقعا بجانب آلية للإسعاف البحري تتمركز بالقرب من برج العرب ، بجانب تخصيص 212 آلية إسعاف متنوعة، تشمل الدراجات النارية والهوائية والمركبات، وصولًا إلى المستشفى الميداني الشامل، حيث تتوافر 15 سيارة إسعاف في موقع الاحتفالات في منطقة برج خليفة و80 مسعفًا.



