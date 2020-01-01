نفسنا في حياة آدمية.. مواطن يناشد وزارة الإسكان تخصيص وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي

ناشد المواطن بدوى السيد ، 38 عاما، ويقيم في 20 شارع إبراهيم الدسوقى المتفرع من شارع أحمد سعيد، بالعباسية بالقاهرة ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الإسكان، تخصيص وحدة سكنية لنا ضمن الحالات الصعبة المعلن عنها .
يقول في رسالته : أقيم مع أسرتى المكونة من زوجتى وأطفالى في حجرة تحت بير سلم، لا تدخلها شمس ولا هواء، وليست صحية ولا آدمية، ونعيش حياة قاسية جدا، وأعباء المعيشة تتزايد علينا، ولا نجد سبيلا من أجل أن نعيش حياة كريمة ومستقبل أفضل في المعيشة لأبنائي، حيث الراتب ضعيف جدا.
مناشدًا وزارة الإسكان، تخصيص وحدة سكنية لنا ضمن الحالات الصعبة المعلن عنها.
للتواصل مع الحالة : 0112774708
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