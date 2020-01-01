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بين الناس

نفسنا في حياة آدمية.. مواطن يناشد وزارة الإسكان تخصيص وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن بدوى السيد ، 38 عاما، ويقيم في 20 شارع إبراهيم الدسوقى المتفرع من شارع أحمد سعيد، بالعباسية بالقاهرة ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الإسكان، تخصيص وحدة سكنية لنا ضمن الحالات الصعبة المعلن عنها .

يقول في رسالته : أقيم مع أسرتى المكونة من زوجتى وأطفالى في حجرة تحت بير سلم، لا تدخلها شمس ولا هواء، وليست صحية ولا آدمية، ونعيش حياة قاسية جدا، وأعباء المعيشة تتزايد علينا، ولا نجد سبيلا من أجل أن نعيش حياة كريمة ومستقبل أفضل في المعيشة لأبنائي، حيث الراتب ضعيف جدا.

مناشدًا وزارة الإسكان، تخصيص وحدة سكنية لنا ضمن الحالات الصعبة المعلن عنها. 

للتواصل مع الحالة : 0112774708

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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