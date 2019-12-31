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توك شو

أوكا وأورتيجا يشعلان حماس الجمهور بأغنية «خمسة بقى»| شاهد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:03 م
أوكا واورتيجا
أوكا واورتيجا
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كـريـم الـخـطـيـب
حل المطربان الشعبيان أوكا وأورتيجا ضيوفا على الإعلامية ياسمين عز في برنامج «حديث المساء» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وقدما أوكا وأورتيجا مجموعة من الأغاني والمهرجانات خلال استضافته مع الإعلامية ياسمين عز، كما أشعل النجمان حماس الجمهور بغنائهما تزامنا مع اقتراب العام الجديد 2020.

وأبدع نجما المهرجانات في الغناء داخل الاستوديو في تقديم أغنية «5 بقى»، مما جعل ياسمين عز التفاعل معهما أثناء غنائهما.

الجدير بالذكر أن أوكا وأورتيجا ، بدآ تحضير مسلسل جديد يحمل اسم "يوم ويوم مع أوكا وأورتيجا" مكون من ثلاثين حلقة عن رحلة صعودهما إلى قمة أغاني المهرجانات بداية من استوديو المطرية.

وتضمن حلقات المسلسل كواليس ومواقف تم رصدها على مدار مشوارهما الغنائي، وأن أوكا وأورتيجا قررا أن ينتجا المسلسل من نفقاتهما الخاصة على أن يتم طرح العمل بداية العام القادم.

على جانب آخر، شارك الثنائى من قبل في أكثر من تجربة تمثيلية خاصة في عام 2013 حيث قدما أولى بطولاتهما السينمائية من خلال فيلم حمل اسم فرقتهما "8%" ثم في عام 2014 قدما بطولة سينمائية أخرى وهي "4 ورقات كوتشينة".
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