محافظ البحر الأحمر يعلن أبرز المشاكل منذ توليه المسئولية ويعد بحلها

تقدم اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالتهنئة لأهالى المحافظة بمناسبة العام الميلادي الجديد عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، ونشرت المحافظة بيان وصفته بالهام عن أهم مشكلات المحافظة وسبل حلها .



وأعلن محافظ البحر الأحمر أنه منذ تكليفه بمهام العمل وضع بعين الاعتبار العمل مع كافة الزملاء بالمحافظة للوقوف على المشاكل التى يعانى منها أهالى المحافظة بوجه عام وليس مدينة بعينها ، موضحا أنه بالرغم من الفترة القصيرة التى تولى فيها منصبه إلا أنه وبفضل الله - ثم التواصل المستمر مع معظم الأهالى و تم وضع أولويات لحل اكبر قدر من هذه المشكلات .



واتضح أنه من أهم تلك المشكلات وأبرزها مشكلة مياه الشرب والصرف الصحى والتى لا تقتصر فقط على مدينة الغردقة وانما على باقى المدن الأخرى ( سفاجا ، القصير ، مرسى علم ة، شلاتين ، حلايب ) ، وقد تم البدء فعليا فى اقتحام هذه المشاكل الحيوية منذ اللحظة الأولى وتم التواصل مع المسئولين لوضع حلول جذرية ونهائية لها .



ثانى أهم هذه المشكلات هى استكمال أعمال رصف الطرق ورفع المخلفات وبمنتهى السرعة فى عدد من المناطق وبصفة خاصة بمناطق ( الكوثر ، زرارة ، الملاحة ، الامل ، حى مجاهد ، النجدة ، المشروعات ، تقسيم الانتر ) بمدينة الغردقة .



وعن أهم المشكلات التي تواجه الأهالى والتى سيتم اتخاذ العديد من الخطوات لحلها مشكلة قطاع الصحة ، ومن هنا فسيتم تطوير مستشفى الغردقة العام ، الانتهاء من مستشفى رأس غارب العام ، واستكمال المعدات بمستشفى سفاجا ، بالإضافة إلى مضاعفة القوافل الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة بكافة المدن لتوفير جميع التخصصات الطبية .



واستكمالا لإجراءات السلامة والحفاظ على صحة المواطن فقد وجه المحافظ بشن حملات لمراقبة الجودة ومدة الصلاحية للمواد الغذائية ، مع مراقبة الأسعار للمواد التموينية الرئيسية ورصد التجاوزات لمحاربة الغلاء بمختلف أنواعه.



وفيما يخص منطقة الحرفيين فسيتم وبشكل عاجل نقل الورش الى مدينة الحرفيين، حيث اتضح أنه تم افتتاح المرحلة الأولى منذ عام ولم يتم تسليم الورش حتى الآن ، ولذلك تم التنسيق مع الجهات المعنية لعمل تسهيلات للسداد لاصحاب الحرف ليتسنى لهم الدفع .



كما أصدر محافظ البحر الأحمر تعليماته بإعادة الانضباط بكافة أشكاله إلى المحافظة ، حيث وجه إدارة المرور بضبط تجاوزات السرعات المحددة ( بطريق النصر ، أمام مبارك ٥ ، مبارك ٨ ) ، وغيرها من المناطق السكنية للحفاظ على حياة المواطنين ، أيضا تكثيف الحملات على السيارات المخالفة بجميع انواعها ( أجرة - ملاكى - نقل ، .... وغيرها ) ، مع ضبط التجاوزات بمناطق ( شيرى ، الممشى السياحى ، ومناطق الازدحام للقضاء على اى أعمال تحرش أو تعديات أخلاقية .



وأضاف حنفى أنه من أهم وأكثر شكاوى الأهالى فيما يخص تسليم أراضى الشباب والجمعيات والمساكن البديلة للعشوائيات ، لذا وجه بسرعة العمل على الانتهاء من تسليم أراضى الشباب والجمعيات وانهاء التراخيص الخاصة بها إلى جانب تسليم المساكن البديلة للعشوائيات بمدن ( رأس غارب ، الغردقة ، سفاجا ، والقصير ) .



و بعد الاطلاع على أوجه الترفيه بمدينة الغردقة ومطالبة ملحة من الأهالى بتواجد شاطئ عام يستطيع من خلاله المواطنين بالاستمتاع بالبحر دون قيد ، أصدر محافظ البحر الأحمر تعليمات بإعادة تطوير شاطئ (٤ ) ليصبح متنفس لأهالى الغردقة و قضاء الإجازات والمناسبات المختلفة به .

