محافظ المنيا يتابع الحالة الأمنية وإجراءات التأمين حول الكنائس

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مساء اليوم عددًا من كنائس و مطرانيات المحافظة، وذلك للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة الإجراءات والتدابير الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات أعياد الميلاد.



وهنأ المحافظ الجميع بقدوم الأعياد ، معربا عن أمنياته بان ينعم الجميع بالفرحة والسعادة والطمأنينة، وشدد على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية على جميع دور العبادة.



وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة فى تأمين المواطنين، وفرض السيطرة الأمنية داخل المحافظة، ووجه رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد والاهتمام بمستوى النظافة ومراجعة الإنارة في المناطق المحيطة بالكنائس والشوارع الرئيسية.



وقال المحافظ " على الجميع تحمل مسئولياته تجاه أعمال التامين، من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمحافظة، مع التعاون والدعم المستمر من الكنيسة .