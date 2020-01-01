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اقتصاد

«المستلزمات الطبية» تنفي وجود قرار رسمي لنقل محلات القصر العيني

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:59 ص
شعبة المستلزمات الطبية
شعبة المستلزمات الطبية
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ولاء عبد الكريم
نفي محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، وجود قرار رسمي لنقل تجار المستلزمات الطبية بمنطقة القصر العيني لمناطق أخرى.

وأضاف " عبده" في تصريحات له، أن هناك دراسات لإنشاء أسواق جديدة وتطوير المنطقة الحالية ضمن مخططات القاهرة الفاطمية والخديوية باعتبارها مكانا للجذب السياحي.

أوضح أن الشعبة تعمل حاليا على إعداد ورقة عمل باقتراحات اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة سلامة الدواء لرفعها للجهات المعنية.

وذكر أن " المستلزمات الطبية" أعدت ميثاق شرف مهني لإنشاء نظام تكافلي للعاملين بالقطاع لحماية أسرهم ومحدودي الدخل من المرضى.
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