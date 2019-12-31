الرئيس: آمالي أن يكون هذا العام يسوده الاستقرار والرخاء والسلام

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والعالم أجمع، بمناسبة العام الميلادي الجديد.





وقال الرئيس من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أهنئ الشعب المصري والعالم أجمع، بمناسبة العام الميلادي الجديد، مع آمالي أن يكون هذا العام، عام خير وبناء وتماسك، يسوده الاستقرار والرخاء والسلام في مصر وكل العالم، كل عام وأنتم بخير".



