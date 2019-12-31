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أخبار البلد

الرئيس: آمالي أن يكون هذا العام يسوده الاستقرار والرخاء والسلام

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:54 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والعالم أجمع، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وقال الرئيس من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أهنئ الشعب المصري والعالم أجمع، بمناسبة العام الميلادي الجديد، مع آمالي أن يكون هذا العام، عام خير وبناء وتماسك، يسوده الاستقرار والرخاء والسلام في مصر وكل العالم، كل عام وأنتم بخير".

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الرئيس: آمالي أن يكون هذا العام يسوده الاستقرار والرخاء والسلام
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