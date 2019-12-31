أحمد السقا أهلاوى ولا زملكاوى؟ .. زوجته تكشف ناديه المفضل

كشفت الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا عن تشجيع زوجها لنادى الزمالك، رغم أنه غير متعصب.



وأكد أحمد السقا، أنه في الفترة الأخيرة أصبح نشيطا على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، مرددا: «علاقتي بالـ سوشيال ميديا طيبة إلى حد ما».



وأشار السقا خلال اللقاء الذى كان مخططا له أن يحدث قبل فترة قبل أن يتم تأجيله، أنه جلس مع والده ونصحه بحسن تربية نجله خاصة أنه في سن صغيرة، مستغربا أن والدة وكيل وزارة التربية والتعليم.



وحرص أحمد السقا على تقديم التهانى لـ صديقه الفنان تامر حسني، بطل فيلم "الفلوس" الذي يعرض حاليا بالسينمات ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

