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أحمد السقا يكشف عن هوايته البعيدة عن مجال التمثيل.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:28 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد الفنان الكبير أحمد السقا أنه تحدث مع الشاعر أيمن بهجت قمر لكي يقوم بالرسم وأنا أقوم بالكتابة مؤكدا ان تلك الفكرة لم تنفذ.

وأضاف الفنان الكبير أحمد السقا خلال حوار ببرنامج its show time عبر فضائية cbc أنه يقوم بكتابة الأشعار بالعامية ويقوم بنشرها عبر مدونته الإلكترونية مشيرا أنه منذ صغره وهو يحب الشعر والشعراء الكبار من أحمد فؤاد نجم وبيرم التونسي وصلاح جاهين وكان والدي يجعلنى أقوم بقراءة الكتب.

وقام الفنان الكبير أحمد السقا بإلقاء شعر مما كتبه وقال "صباح الخير يا شمس ومساء الخير يا أمس ويا سلام عليك يا بكرة لو تبتدي بهدوء وتنتهي بالهمس".

وأشار الفنان الكبير أحمد السقا أن هناك مقطوعة شعرية أخرى تقول: "تيجوا نتكلم أي كلام ما احنا بقينا جمال تتحمل أي ألم يبقى طبيعي أننا نتكلم أي كلام مين هيلومك لو تقلت في عز الحر 10 أغسطس البس صوف بص شوف تلقى عيون الناس بتنام يبقى طبيعي اننا نتكلم أي كلام طب ايدي في ايدك نركب تاكسي والعداد هيعد فلوس وسنين ومر يا عمري مر كرام يبقى طبيعي أننا نتكلم أي كلام" .
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