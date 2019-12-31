أحمد السقا يكشف عن هوايته البعيدة عن مجال التمثيل.. فيديو

أكد الفنان الكبير أحمد السقا أنه تحدث مع الشاعر أيمن بهجت قمر لكي يقوم بالرسم وأنا أقوم بالكتابة مؤكدا ان تلك الفكرة لم تنفذ.





وأضاف الفنان الكبير أحمد السقا خلال حوار ببرنامج its show time عبر فضائية cbc أنه يقوم بكتابة الأشعار بالعامية ويقوم بنشرها عبر مدونته الإلكترونية مشيرا أنه منذ صغره وهو يحب الشعر والشعراء الكبار من أحمد فؤاد نجم وبيرم التونسي وصلاح جاهين وكان والدي يجعلنى أقوم بقراءة الكتب.





وقام الفنان الكبير أحمد السقا بإلقاء شعر مما كتبه وقال "صباح الخير يا شمس ومساء الخير يا أمس ويا سلام عليك يا بكرة لو تبتدي بهدوء وتنتهي بالهمس".



