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توك شو

بحب أسمعها من زمان.. أوكا وأورتيجا يغنوا حلوة يا بلدى | فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:24 م
أوكا وأورتيجا
أوكا وأورتيجا
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محمد حليم قنديل
غنى أوكا وأورتيجا أغنية "حلوة يا بلدى" فى ستوديو برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر".

جاء ذلك فى حلقة خاصة بأحتفالية أعياد رأس السنة داخل الأستديو، وقال أوكا أنه منذ زمن طويل وهو يستمع إلى هذه الأغنية ويحبها جدا.

الجدير بالذكر أن أوكا وأورتيجا ، بدأ لتحضير مسلسل جديد يحمل اسم "يوم ويوم مع أوكا وأورتيجا" مكون من ثلاثين حلقة عن رحلة صعودهم الى قمة أغاني المهرجانات بداية من استوديو المطرية.

وتضمن حلقات المسلسل كواليس ومواقف تم رصدها على مدار مشوارهما الغنائي، وأن أوكا وأورتيجا قررا أن ينتجا المسلسل من نفقاتهما الخاصة على أن يتم طرح العمل بداية العام القادم.

على جانب آخر، شارك الثنائى من قبل في أكثر من تجربة تمثيلية خاصة في عام 2013 حيث قدموا فيه أولي بطولاتهم السينمائية من خلال فيلم حمل إسم فرقتهم "8%" ثم في عام 2014 قدموا بطولة سينمائية أخرى وهي "4 ورقات كوتشينة".
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