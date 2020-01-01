حبس صاحب محل لاتهامه بقتل شخص بسبب حذاء في المرج

أمرت نيابة المرج بحبس صاحب محل لاتهامه بقتل شخص، في مشاجرة بسبب حذاء، بعدما رفض الأول إرجاعه.





وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة للتوصل للأسباب الحقيقية لارتكاب الجريمة.





وشهد شارع المرج جريمة قتل بشعة عندما وقعت مشاجرة بين صاحب محل وسيدة استعانت بزوجها وشقيقه بسبب مشادة مع الأول لرفضه استرجاع حذاء نجلها.





وتطورت المشاجرة التي استعان فيها صاحب المحل بالعمال والبائعين لديه، وأسفرت المشاجرة عن مقتل زوج السيدة وإصابة شقيقه، وتمكن رجال الأمن من القبض على صاحب المحل والمتورطين في الجريمة.





البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا بوقوع مشاجرة بشارع المرج، ووجود متوفى وعدد من المصابين، على الفور انتقل رجال المباحث الذين تمكنوا من ضبط طرفي المشاجرة ونقل جثة و3 مصابين للمستشفى لإسعافهم.



