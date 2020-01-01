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بين الناس

أسماء تناشد وزارة التضامن صرف معاش تكافل وكرامة لرعاية طفلتين

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاثت المواطنة أسماء السيد، المقيمة فى كفر الغاب مركز كفر سعد محافظة دمياط ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص احتياجها لمعاش تكافل وكرامة وعدم امكانية حصولها عليه.

وقالت أسماء فى رسالتها : "إنها متزوجة ولديها طفلتان وزوجى يعمل يوم وآخر لا، ولا يوجد عمل ثابت له، وقدمت منذ 3 سنوات على معاش تكافل وكرامة ولكن لم أحصل عليه".

وناشدت المسئولين ضرورة التدخل لمنحها معاش تكافل وكرامة لشدة احتياجها له لمساعدتها على تربية ورعاية الطفلتين.

للتواصل مع القارئة من خلال الرقم التالى 01063533041

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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