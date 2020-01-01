أسماء تناشد وزارة التضامن صرف معاش تكافل وكرامة لرعاية طفلتين

استغاثت المواطنة أسماء السيد، المقيمة فى كفر الغاب مركز كفر سعد محافظة دمياط ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص احتياجها لمعاش تكافل وكرامة وعدم امكانية حصولها عليه.



وقالت أسماء فى رسالتها : "إنها متزوجة ولديها طفلتان وزوجى يعمل يوم وآخر لا، ولا يوجد عمل ثابت له، وقدمت منذ 3 سنوات على معاش تكافل وكرامة ولكن لم أحصل عليه".



وناشدت المسئولين ضرورة التدخل لمنحها معاش تكافل وكرامة لشدة احتياجها له لمساعدتها على تربية ورعاية الطفلتين.



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