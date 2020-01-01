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حوادث

حبس عاطل لاتهامه بعرض تماثيل فرعونية للبيع لاستخدامها في النصب على المواطنين

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:42 ص
صدى البلد
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عمرو خليفة
أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بعرض تماثيل فرعونية للبيع لاستخدامها في النصب على المواطنين.

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطل لاتهامه بعرض تماثيل فرعونية للبيع واستخدامها في النصب على المواطنين.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بقيام عاطل بعرض تماثيل يشتبه فى أثريتها للبيع بمنطقة سكنه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه وبحوزته على تمثال ذهبي اللون على هيئة قط فرعوني وتمثال من الجرانيت أسود اللون علي هيئة شخص جالس بوضع القرفصاء وتمثال فرعوني فضي اللون " صغير الحجم " يشتبه فى أثريتهم.

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار واستخدامها في النصب على المواطنين.
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