«يوميات أوكا وأورتيجا».. مسلسل يجسد حياتهما.. شاهد التفاصيل

حل المطربان الشعبيان أوكا وأورتيجا، ضيفين ببرنامج «حديث المساء» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.





وكشف أوكا وأورتيجا، أثناء لقائهما مع الإعلامية ياسمين عز كواليس تصوير مسلسل «يوميات أوكا وأورتيجا»، الذى يجسد مشوار حياتهما.





وأكد النجمان أن «يوميات أوكا وأورتيجا» مسلسل واقعي، مازال يصور حتى الآن، والفكرة جاءت لتسرد حياتهما منذ عام 2004 حتى الآن، وتم الانتهاء من أول حلقتين، والمسلسل سيذاع على يوتيوب.





وبدأ كل من الفنانين أوكا وأورتيجا ، التحضير لمسلسل جديد يحمل اسم "يوم ويوم مع أوكا وأورتيجا" مكون من ثلاثين حلقة عن رحلة صعودهما إلى قمة أغاني المهرجانات بداية من استوديو المطرية.





وتتضمن حلقات المسلسل كواليس ومواقف تم رصدها على مدار مشوارهما الغنائي، وأن أوكا وأورتيجا قررا أن ينتجا المسلسل على نفقتهما الخاصة على أن يتم طرح العمل بداية العام القادم.





على جانب آخر، شارك الثنائى من قبل في أكثر من تجربة تمثيلية خاصة في عام 2013 حيث قدما أولى بطولاتهما السينمائية من خلال فيلم حمل اسم فرقتهما "8%" ثم في عام 2014 قدما بطولة سينمائية أخرى وهي "4 ورقات كوتشينة".