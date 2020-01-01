القمامة والأوبئة تحاصر قرية العامرية بدير مواس بالمنيا

شكا المواطن مصطفى فتحى الجندى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بقرية العامرية الشرقية التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا.
وقال فى رسالته: نعانى نحن أهالي قرية العامرية الشرقية التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا من انتشار القمامة بالمنطقة، مما يساعد على انتشار الأوبئة والأمراض التى تحاصرنا، ولقد عانينا مرارًا وتكرارًا من تقديم الشكاوى، ولكن دون جدوى.
يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360