الدستورية تكتب تقريرها في «فض المنازعات الفردية بين صاحب العمل والعامل»

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة رقم (71) من قانون العمل المصرى، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 122 لسنة 36 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة رقم (71) من قانون العمل المصري.





وتنص المادة 71 من قانون العمل المصرى على أن "تشكل لجان قضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية من: اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأحدهما وفقا للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية، مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه، عضو عن اتحاد نقابات العمال، عضو من منظمة أصحاب الأعمال المعنية.



