حبس عصابة خطف حقائب السيدات بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية بحبس عاطل وسائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما لاتهامها بتكوين عصابة لخطف حقائب السيدات بالأميرية.





تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط عاطل وسائق توك توك بشارع السواح ـ دائرة القسم حال استقلالهما دراجة بخارية "توك توك " قيادة الثاني ويعمل عليها كسائق وبحوزتهما عدد 3 حقائب حريمي " مجهولة المصدر".





واعترف العاطل والسائق بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب ( الخطف ) باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما.



