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حوادث

حبس عصابة خطف حقائب السيدات بالأميرية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:16 ص
صدى البلد
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محمد العيسوي
أمرت نيابة الأميرية بحبس عاطل وسائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما لاتهامها بتكوين عصابة لخطف حقائب السيدات بالأميرية.

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط عاطل وسائق توك توك بشارع السواح ـ دائرة القسم حال استقلالهما دراجة بخارية "توك توك " قيادة الثاني ويعمل عليها كسائق وبحوزتهما عدد 3 حقائب حريمي " مجهولة المصدر".

واعترف العاطل والسائق بتكوينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب ( الخطف ) باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما.

وأقر المتهمان بارتكاب عدد 3 حادث سرقة بذات الأسلوب.
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