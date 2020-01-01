9 فبراير.. نظر دعوى عدم دستورية مواد البلطجة بقانون العقوبات

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، دعوى بطلان المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة بجلسة 9 فبراير المقبلة.





وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 110 لسنة 38 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011.





تنص مادة 375 مكررًا: