9 فبراير.. نظر عدم دستورية تحميل المستأجر أعباء الترميم للمباني المؤجرة

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، دعوى بطلان المادة رقم 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بجلسة 9 فبراير المقبل.





وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 293 لسنة 25 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة رقم 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.



