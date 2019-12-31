جمهور الأهلي يدعم أزارو يتصدر تويتر ومغردون : واثقين أنك حترجع أحسن من الأول

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو بعد أنباء عن نية السويسري رينيه فايلر للإطاحة به في الانتقالات الشتوية المقبلة.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو
يابني افهم احنا لما بنتعصب عليك
بيكون قصدنا انك تركز و تفيد نفسك وفرقتك
بكل مجهودك
كل التوفيق للأسد الاطلسي وليد ازاروا
ازارو هايتطور
ازارو واجب علينا دعمه
#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو
تتفق ام تختلف على مستواه فالواجب عليك دعمه مادام يرتدى الفانلة الحمرا
#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو
كل لاعبى الاهلى حقهم علينا كجماهير ندعمهم وقت ما يبقوا محتاجين الدعم
ازارو بيتعرض مؤخرا لضغوط نفسية كبيرة قادرة تهد اى لاعب
واجبنا ندعمه عشان يحسن من مستواه
ف النهاية تهمنا مصلحع الفريق ككل بتواجد ازارو ف حالته
#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو
أسد الأطلسي🦁🦁
أنت صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد للهدافين الأجانب في الدوري المصري
#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو
ازارو احسن واحد يصنع لنفسه الفرص
فاصبروا عليه شويه
نحن ندعم الاهلى
#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو
فوق يا أزارو أنت كبير والاسد الأطلسي لا يعرف المستحيل
#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو
واثقين انك حترجع احسن #جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو
يابني افهم احنا لما بنتعصب عليك
بيكون قصدنا انك تركز و تفيد نفسك وفرقتك
بكل مجهودك
كل التوفيق للأسد الاطلسي وليد ازاروا
ازارو هايتطور
ازارو واجب علينا دعمه
#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو
تتفق ام تختلف على مستواه فالواجب عليك دعمه مادام يرتدى الفانلة الحمرا
#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو
كل لاعبى الاهلى حقهم علينا كجماهير ندعمهم وقت ما يبقوا محتاجين الدعم
ازارو بيتعرض مؤخرا لضغوط نفسية كبيرة قادرة تهد اى لاعب
واجبنا ندعمه عشان يحسن من مستواه
ف النهاية تهمنا مصلحع الفريق ككل بتواجد ازارو ف حالته
#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو
أسد الأطلسي🦁🦁
أنت صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد للهدافين الأجانب في الدوري المصري
#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو
ازارو احسن واحد يصنع لنفسه الفرص
فاصبروا عليه شويه
نحن ندعم الاهلى
#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو
فوق يا أزارو أنت كبير والاسد الأطلسي لا يعرف المستحيل
#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو
واثقين انك حترجع احسن #جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو