جمهور الأهلي يدعم أزارو يتصدر تويتر ومغردون : واثقين أنك حترجع أحسن من الأول

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو بعد أنباء عن نية السويسري رينيه فايلر للإطاحة به في الانتقالات الشتوية المقبلة.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏‎#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو

يابني افهم احنا لما بنتعصب عليك

بيكون قصدنا انك تركز و تفيد نفسك وفرقتك

بكل مجهودك

كل التوفيق للأسد الاطلسي وليد ازاروا



‏ازارو هايتطور

ازارو واجب علينا دعمه

‎#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو



‏تتفق ام تختلف على مستواه فالواجب عليك دعمه مادام يرتدى الفانلة الحمرا

‎#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو



‏كل لاعبى الاهلى حقهم علينا كجماهير ندعمهم وقت ما يبقوا محتاجين الدعم

ازارو بيتعرض مؤخرا لضغوط نفسية كبيرة قادرة تهد اى لاعب

واجبنا ندعمه عشان يحسن من مستواه

ف النهاية تهمنا مصلحع الفريق ككل بتواجد ازارو ف حالته

‎#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو



‏أسد الأطلسي🦁🦁

أنت صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد للهدافين الأجانب في الدوري المصري

‎#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو



‏ازارو احسن واحد يصنع لنفسه الفرص

فاصبروا عليه شويه

نحن ندعم الاهلى

‎#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو



‏فوق يا أزارو أنت كبير والاسد الأطلسي لا يعرف المستحيل

‎#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو



‏واثقين انك حترجع احسن ‎#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو