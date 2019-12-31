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رياضة

جمهور الأهلي يدعم أزارو يتصدر تويتر ومغردون : واثقين أنك حترجع أحسن من الأول

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:21 م
ازارو
ازارو
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو بعد أنباء عن نية السويسري رينيه فايلر للإطاحة به في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏‎#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو
يابني افهم احنا لما بنتعصب عليك
بيكون قصدنا انك تركز و تفيد نفسك وفرقتك
بكل مجهودك
كل التوفيق للأسد الاطلسي وليد ازاروا

‏ازارو هايتطور
ازارو واجب علينا دعمه
‎#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو

‏تتفق ام تختلف على مستواه فالواجب عليك دعمه مادام يرتدى الفانلة الحمرا
‎#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو

‏كل لاعبى الاهلى حقهم علينا كجماهير ندعمهم وقت ما يبقوا محتاجين الدعم
ازارو بيتعرض مؤخرا لضغوط نفسية كبيرة قادرة تهد اى لاعب
واجبنا ندعمه عشان يحسن من مستواه
ف النهاية تهمنا مصلحع الفريق ككل بتواجد ازارو ف حالته
‎#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو

‏أسد الأطلسي🦁🦁
أنت صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد للهدافين الأجانب في الدوري المصري
‎#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو

‏ازارو احسن واحد يصنع لنفسه الفرص
فاصبروا عليه شويه
نحن ندعم الاهلى
‎#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو

‏فوق يا أزارو أنت كبير والاسد الأطلسي لا يعرف المستحيل
‎#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو

‏واثقين انك حترجع احسن ‎#جمهور_الاهلي_يدعم_ازارو
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