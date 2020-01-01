حجز ربة منزل وصديقها لإجبارهما طالبة على توقيع إيصالات أمانة بـ 150 ألف جنيه

أمرت نيابة الزيتون بحجز ربة منزل وصديقها، 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث، لإجبارهما طالبة على توقيع إيصالات أمانة بـ 150 ألف جنيه.





تبلغ لقسم شرطة الزيتون من طالبة، تضررها من ربة منزل لقيامها باستدراجها لكافيه بشارع سليم الأول ـ دائرة القسم بدعوى إنهاء خلافات قائمة بينهما.





وعقب وصولها فوجئت بأحد الأشخاص قام بتهديدها بسلاح ناري وإجبارها على توقيع 6 إيصالات أمانة بقيمة مبلغ 150 ألف جنيه، والاستيلاء منها على هاتفها المحمول بسبب خلافات مالية بينها.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها المتهمة بالاشتراك مع صديقها عامل سابق بالكافيه محل البلاغ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه.





واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المشكو في حقها، تم بإرشاده ضبط المشكو في حقها، وأقرت بأنه نظرًا لسابقة اقتراض المجني عليها مبلغ مالي 6000 جنيه منها وعدم قيامها برده مما آثار حفيظتها فقامت باستدراج المجني عليها وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع صديقها المتهم الأول.



