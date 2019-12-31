بالألعاب النارية.. موسكو تحتفل بحلول عام 2020.. شاهد

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، لقطات حية ترصد استقبال العاصمة الروسية موسكو العام الجديد 2020.



وشهدت الاحتفالات برأس السنة حضور عدد كبير من السائحين والزائرين إلى موسكو لمتابعة احتفالات رأس السنة.



وأبهرت موسكو الجميع بتنظيم عرض ألعاب نارية تزامنا مع العد التنازلي لعام 2020.



واحتفلت دبي منذ قليل بحلول العام الميلادي الجديد 2020، وكعادتها أبهرت دبي العالم بعرض أسطوري بالألعاب النارية على طول برج خليفة وسط حضور آلاف السائحين من كافة أنحاء العالم.



وبدأ برج خليفة بالعد التنازلي لعام 2020 وبدأت عرض بالألعاب النارية.



ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كلمتك_للسنة_الجديدة تزامنا مع قرب بداية العام الميلادي الجديد 202‪0

