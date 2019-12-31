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بسبب مشاركته في دفن زملائه الوسط الفني يطلق على أحمد السقا التربي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:25 م
أحمد السقا
أحمد السقا
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عبد الخالق صلاح
أكد النجم أحمد السقا، أن علاقاته متشعبة في الوسط الفني وله أصدقاء عدة، ولكنهم في الفترة الأخيرة أطلقوا عليه التُرَبي، بسبب مشاركته في دفن عدد من النجوم منهم هيثم زكي وأحمد رمزي.

وأوضح السقا خلال برنامج «it's show time»، والذي تقدمه زوجته الإعلامية «مها الصغير»، على فضائية «سي بي سي»، أنه أثناء تصوير فيلم إبراهيم الأبيض ساعد أكثر من 40 شخصا من أهالي المنطقة التي تم تصوير الفيلم فيها إلى الدخول إلى عالم الفن والمشاركة في الأعمال الفنية والعمل خلف الكاميرات. 

وأشار السقا أنه يصر على حفظ أسماء العاملين خلف الكاميرات لأنهم مهمين جدا والممثلين سواء كانوا كبارا أو صغارا لا يستطيعون أن يقدموا شيئا بدونهم.

ونوه السقا، أنه يناقش المخرجين أثناء التحضير للأعمال الفنية ولكنه عندما بدأ التصوير لا يتحدث ويترك كل مخرج الى وجهة نظره الفنية.
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