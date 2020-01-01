اليوم..إجازة بالبنوك والبورصة لنهاية السنة المالية

اعلن كل من البنك المركزي المصري و إدارة البورصة المصرية، عن تعطيل عملهما اليوم الأربعاء، علي مستوي الجهاز المصرفي و سوق المال، نظرا لاعتبار ذلك اليوم إجازة بمناسبة انتهاء السنة المالية بالبنوك و البورصة.



قال بيان مشترك لكلا من البنك المركزي والبورصة المصرية، إنه من المقرر استئناف العمل غدا الخميس، وفي المواعيد الرسمية.



وانتهت السنة الميلادية أمس الثلاثاء، بعد يوم عمل من جانب كلا من الجهاز المصرفي و إدارة البورصة.

