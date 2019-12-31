أبرزها منظومة المخلفات.. وزيرة البيئة تستعرض حصاد أعمال الوزارة خلال عام 2019 ..فيديو

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حصاد أعمال الوزارة عام 2019، ومخططات العام القادم، وكانت أبرزها منظومة المخلفات الجديدة.



وقالت ياسمين فؤاد، أثناء لقائها في برنامج «المواجهة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن عام 2019 شهد العديد من الإنجازات، وتم الانتهاء من الخطوات الهامة، موضحة أن الحكومة تعمل على تنفيذ مخطط لمنظومة جديدة للمخالفات على مستوى الجمهورية.



وأضافت وزيرة البيئة، أن مجلس الوزراء صدق على تعريفة تحويل المخلفات للطاقة من أجل تشجيع الاستثمار، لافتة إلى أن بعض الشباب إنشاء مشاريع لجمع المخلفات من المنازل لإعادة تدوير البلاستيك مرة أخرى.



وأوضحت أن منظومة المخلفات تعتمد على برامج أساسية وهي البنية التحتية وتشغيل العقود خاصة بالجمع والنقل، والمشاركة المجتمعية ودور المواطن، مؤكدة أنه تم الانتهاء من التخطيط والإدارة التشريعية والموافقة من مجلس الوزراء.



هناك حملة للتوعية «اتحضر للأخضر» «ومصر جميلة» لنشر الوعي والحفاظ على البيئة، مشددة على ضرورة المشاركة المجتمعية وخروج مبادرات مختلفة ومشاركة القطاع الخاص .