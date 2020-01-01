هشام عباس يشعل التجمع الخامس فى ليلة رأس السنة

أحيا النجم هشام عباس، حفل ضخم بمناسبة رأس السنة الجديدة 2020، على مسرح كايرو فيستيفال سيتى مول بالتجمع الخامس.



شهد الحفل عرض حى للألعاب النارية احتفالًا بالعام الميلادى الجديد، وفاجأ أحد الحاضرين هشام عباس بعد صعوده المسرح ليعترف لزوجته بحبه، وقام هشام عباس بإهدائهما أغنية "جوه في قلبي".



وقدم عباس مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة التى ارتبط بها الجمهور خلال السنوات السابقة.



ويقدم هشام عباس برنامج "شريط كوكتيل" كل خميس من كل أسبوع عبر شاشة قناة الحياة.

