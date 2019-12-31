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فن

اخبار الفن.. ظهور تيسير فهمي بعد غياب .. أحمد السقا يكشف عن ناديه المفضل .. وحماقى يطرح أغنية جديدة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:50 م
أحمد عمر
أحمد السقا أهلاوى ولا زملكاوى؟ .. زوجته تكشف ناديه المفضل
كشفت الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا عن تشجيع زوجها لنادى الزمالك، رغم أنه غير متعصب.

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

طرح البرومو الأول لـ«أشباح أوروبا» لهيفاء وهبي
طرحت الشركة المنتجة لفيلم أشباح أوروبا البرومو الخاص بالعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

محمد حماقى يطرح تعرف بحبك ليه قبل ساعات من 2020
طرح الفنان محمد حماقى عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب ، اغنيته الجديدة تعرف بحبك ليه .

أحدث ظهور للفنانة المعتزلة تيسير فهمى
من جديد عادت الفنانة المعتزلة تيسير فهمى الى مواقع التواصل الإجتماعى ، بعدما فامت بنشر صورة لها خلال تواجدها فى أحد الأماكن الأثرية.
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