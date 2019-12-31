AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

2019 شهد نجاحات كثيرة.. شيماء سيف تكشف أهم أعمالها| فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:44 م
شيماء سيف
شيماء سيف
Advertisements
محمد حليم قنديل
غنت شيماء سيف ومصطفى شوقى أغنية "ملطشة القلوب" فى ستوديو برنامج "يحدث فى مصر".

وجاء ذلك خلال سهرة فنية بمناسبة العام الجديد فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية.

قالت الفنانة شيماء سيف، إنها تشعر بالفرحة الشديدة لاستضافتها فى برنامج "يحدث فى مصر" لأول مرة.

وأشارت شيماء سيف إلى أن عام 2019 شهدت خلاله الكثير من الأحداث أهمها زواجها ونجاحها الفنى فى بعض الأعمال.

وتابعت شيماء سيف، أنه فى عام 2019 قامت بتقديم العديد من الأعمال الفنية منها، مسلسل الزوجة 18 ومسلسل بدل الحدوتة تلاتة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ فستان أسود.. شيماء سيف تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

مطرب يا ملطشة القلوب: لحنت لنانسي عجرم وحميد الشاعري

منى الشاذلي تغني مع مصطفى شوقي «ملطشة القلوب» | شاهد

بعد حصوله على جائزة الأفضل.. عمرو وهبة يتعرض لموقف محرج

مصطفى شوقي يكشف سر نجاح أغنية ملطشة القلوب

شاهد.. تكريم نجوم الفن والإعلام في الدورة الـ 16 من مهرجان دير جيست

ترشيحاتنا

بسبب أحمد السقا .. نقل سليمان عيد إلى المستشفى بعد إصابته بحروق

حمو بيكا يفتح النار على هاني شاكر: هو أنا قاتلك قتيل.. والمهن الموسيقية ترد

حكم صلاة ركعتين ليلة رأس السنة

نجاة 3 بأعجوبة من الموت المحقق .. فيديو

تهديد لنجوم الأهلي والزمالك.. جمال الغندور: هذه عقوبة التشويح والزعيق للحكام | فيديو

قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام .. آراء العلماء فيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل انطلاقه رسميًا.. تفاصيل الموسم الثالث من The Voice Kids

احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟

كيف احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بالعام الجديد 2020.. فيديو وصور