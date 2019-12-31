2019 شهد نجاحات كثيرة.. شيماء سيف تكشف أهم أعمالها| فيديو

غنت شيماء سيف ومصطفى شوقى أغنية "ملطشة القلوب" فى ستوديو برنامج "يحدث فى مصر".





وجاء ذلك خلال سهرة فنية بمناسبة العام الجديد فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية.





قالت الفنانة شيماء سيف، إنها تشعر بالفرحة الشديدة لاستضافتها فى برنامج "يحدث فى مصر" لأول مرة.





وأشارت شيماء سيف إلى أن عام 2019 شهدت خلاله الكثير من الأحداث أهمها زواجها ونجاحها الفنى فى بعض الأعمال.



